استعلم الآن عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني استعلم من epidu .gov.iq

الكثير من أولياء الأمور يشعرون بالقلق تجاه نتائج أبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة مرحلة الصف الثالث المتوسط حيث أن هذا الصف من أهم الصفوف الدراسية وذلك لأنه يحدد مدى تفوق الطالب في المراحل التعليمية القادمة في مسيرته التعليمية، لذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول بشيء من التفصيل.

استعلم الآن عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

الآن ظهرت نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الكلاب يستطيعون الاستعلام عن نتائج الامتحانات التي أدوها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية وهو ما أشار إليه المسؤولين في الإدارات التعليمية بالمحافظات العراقية المختلفة، ومن أجل التعرف على نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط يحب أن يكون لدينا بعض البيانات مثل الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاصين بالطالب الذي نرغب في الاستعلام عن نتيجته.

وحرصت وزارة التربية العراقية على خروج الامتحانات بمظهر لائق كما حرصت الإدارات التعليمية علي أن يحصل كل طالب على حقه في الدرجات الخاصة به من خلال مراجعة أوراق إجابة الطلاب بشكل جيد، وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط هذا العام جيدة حيث أن نسبة نجاح الطلاب وصلت إلى 72 %.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الدور الأول