نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل وتساب الذهبي watsapp gold 2022 على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد أو نظام iOS في المقال التالي

تعد تطبيقات المراسلات من أهم التطبيقات التي تجد إقبال كبير من قبل الأشخاص في مختلف الأنحاء وذلك بسبب الخدمات الكثيرة والمميزة التي تقوم بتقديمها هذه التطبيقات ويعد تطبيق وتساب الذهبي من أهم تطبيقات المراسلات الحديثة وقد لاقى هذا البرنامج إقبال كبير من قبل المستخدمين، ويعد هذا التطبيق تابع لشركة وتساب ولكنه يمتلك العديد من المميزات الأخرى والتي جعلت منه أحد أهم تطبيقات المراسلات وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية تحميل تطبيق وتساب الذهبي ومميزاته. طريقة تحميل وتساب الذهبي watsapp gold 2022 أولا: في البداية نقوم بالدخول علي الرابط الخاص بتنزيل هذا التطبيق وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط ولكن قبل هذا يجب أن تتأكد من أن الهاتف على اتصال بشبكة الإنترنت ومن ثم يتم السماح للهاتف بتحميل المصادر الغير معروفة.

ثانيا: وبعد ذلك نقوم بالضغط على خيار التحميل وننتظر لبعض الوقت حتى تتم عملية التحميل بشكل جيد ومن ثم نقوم بالضغط على خيار التثبيت وبعد ذلك نلاحظ ظهور أيقونة التطبيق على شاشة الجهاز الرئيسية نقوم بالنقر عليه.

ثالثا: ومن ثم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم الهاتف وبعد دقائق ننتظر رسالة تحتوي على الرقم السري الخاص بالمستخدم يتم إدخالها في المكان المخصص لها وهكذا يستطيع الشخص أن يستخدم التطبيق بشكل طبيعي. مميزات تطبيق وتساب الذهبي 2022 يحتوي تطبيق وتساب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة جداً وتلك المميزات تتمثل في خاصية قفل التطبيق بكلمة مرور وخاصية إخفاء المحادثات.

ومن المميزات الأخرى التي يتمتع بها التطبيق إمكانية الحصول على الحالة التي يقوم بنشرها الأصدقاء بدون علمهم، كما يمكن الشخص من إرسال عدد كبير من الصور يتجاوز 30 صورة.

كما يستطيع الشخص أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو طويلة مقارنة بواتساب العادي، كما يمكن المستخدم من إضافة فيديو في الحالة تتجاوز مدته 30 ثانية.

يستطيع مستخدم واتساب الذهبي أن يشاهد الرسائل التي يرسلها أصدقائه بدون أن يظهر لديهم أنه قد شاهد هذه الرسائل.

يستطيع المستخدم أن يقوم بتغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق من خلال تغيير مظهرها الخارجي. عمر شويل - جدة طريقة تحميل وتساب الذهبي watsapp gold 2022 على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد أو نظام iOS - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل وتساب الذهبي watsapp gold 2022 على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد أو نظام iOS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.