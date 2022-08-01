هذا هو موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر محرم للمواطنين

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عمر شويل - جدة أصبح موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444 من أكثر التساؤلات التي تشغل عقول المواطنين السعوديين تلك الفترة، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية في السعودية منظومة الضمان الاجتماعي المطور وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً بالسعودية، وذلك لمساعدتهم في التغلب على أعباء المعيشة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها العالم مؤخراً.

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر محرم 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف رواتب الضمان الاجتماعى المطور شهر محرم يكون أول كل شهر هجري، مشيراً إلى أن راتب شهر محرم سيتم صرفة اليوم الأثنين الموافق الأول من أغسطس والثال من شهر محرم 1444هـ.

كما أشارت وزارة الموارد البشرية أن الوزارة قامت بمد فترة الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي حتى يوم 30 أكتوبر 2022، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الآن الخطوات اللازم إتباعها لتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الرواتب المستفادة شهرياً:

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار معاش الضمان الاجتماعي المطور والضغط عليها.

إدخال البيانات المطلوبة.

التأكيد على صحة البيانات المدخلة.

سيتم إرسال رسالة نصية لك على هاتفك بعد إنتها التسجيل ودراسة الطلب من الجهة المختصة، بقبول الطلب أو رفضة مع توضيح السبب.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. يستثني من شرط الجنسية الزوجات الغير سعوديات المطلقات أو الأرامل ولديهم أطفال سعوديين الجنسية. ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام. يشترط يقل الدخل الشهري للمستفيد من الضمان الاجتماعي المطور عن الحد الأدني المحتسب للمعاش ويقدر بقيمة 1100 ريال سعودي للأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفرد الأسرة. ألا يكون المستفيد يقيم في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية. الالتزام بحضور برنامج التوظيف للقادرين. عدم إمتلاك المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور لأصول ذات قيمة مالية عالية.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور