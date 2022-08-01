moe.gov.eg رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 هي الفرحة التي ينتظرها كل طالب وطالبة قاموا بالمذاكرة والاجتهاد والتعب خلال الأعوام السابقة، حيث أن مرحلة الثانوية العامة هي بداية النجاح والطموحات وتحقيق الأهداف من خلال الالتحاق بأحد الكليات التي يحتاجها سوق العمل الدولي، حيث يسعى كل طالب إلى معرفة نتيجته من خلال البحث عبر المواقع عن آخر تطورات موعد كشف النتيجة لهذا العام، وهذا من أجل ادخال السرور والفرح على كافة أفراد الأسرة تعويضا للسهر والتعب والأموال التي تم انفاقها طوال فترة الدراسة.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022

صرح وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي بأن عمليات تصحيح إجابات الطلاب في مرحلة الثانوية العامة تتم بشكل مؤمن ومراقب بعناية منعا للتزوير أو الاختراق، كما أشار سيادته إلى فتح باب التظلمات للطلاب الذي سيتم الإعلان عن موعده بالتحديد، وعن وشروطه في القريب العاجل بعد إعلان النتيجة، حيث أن موعد فتح باب التظلمات سيكون بعد مرور 16 يوم متواصل منذ إعلان النتيجة مقابل رسوم مالية بقيمة 300 جنيه مصري لكل مادة، كما قال معالي الوزير أن عملية ظهور النتيجة ستتم بشكل رسمي من خلال إطلاق النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، ولن يتم ذلك إلا بعد موافقة معالي وزير التعليم العالي ورئيس الوزراء المصري من أجل تحديد معدلات القبول والتنسيق في الجامعات المصرية لعام 2023.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم على كافة الطلاب وأولياء الأمور عملية الاستعلام عن النتيجة، حيث تتم تلك الخطوة داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المدرسة التي درس بها الطالب، حيث توفر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني طريقة الاستعلام بشكل سهل وميسر، ويمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 من خلال تنفيذ الخطوات التالية: