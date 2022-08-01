حكومة كوسوفو ترد على انتهاكات صربيا بقرار عاجل

جدة - نرمين السيد - وقررت السلطات تأجيل تطبيق قانون استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة فى صربيا لمدة شهر، بعد مناشدة السفير الأمريكى جيفرى هوفينير.

وقالت، فى بيان لها، إن حكومة كوسوفو أدانت بشدة حصار الطرق السريعة فى شمال كوسوفو، وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة هناك، لافتة إلى أن رئيس الوزراء ألبين كورتى ورئيسة كوسوفو فيوزا عثمانى، ونائب رئيس الوزراء عقدوا اجتماعات مع ممثلين دوليين أمريكيين وأوروبيين، حيث تعهدت حكومة كوسوفو اعتبارا من اليوم بتأجيل تطبيق قانون لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة فى صربيا حتى 1 سبتمبر 2022".

الحرب بين كوسوفو وصربيا

اتهم ألبين كورتى، رئيس وزراء كوسوفو، الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش وبلجراد، بإثارة التوتر فى شمال الإقليم.

وذكرت وكالة روسيا اليوم أن صافرات الإنذار دوت فى الجزء الشمالى من كوسوفسكا – ميتروفيتشا، مساء أمس الأحد، شمال كوسوفو.

وأشارت إلى أن الصربيين أقاموا الحواجز على الأجزاء الضيقة من الطرق التى تم اختبارها فى السنوات الأخيرة فى منطقة رودارى، على الطريق السريع بريشتينا ليبوسافيتش وقرب مدينة زفيتشان.