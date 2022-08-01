فيضانات موريتانيا.. ضحايا جدد معظمهم من الأطفال (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكشفت، فى بيان لها، عن مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التى تشهدها موريتانيا، وهى أمطار غير مسبوقة فاقت كل تقديرات الحكومة هناك.

وقالت، إن طفلا توفى فى مدينة الرشيد، وآخر لقى حتفه فى مدينة باركيول وتوفى ثالث وتم انتشاله فى مدينة مقطع لحجار، كما توفى شاب بعد محاولته عبور وادى اكريكل.

وكشفت لجنة الطوارئ الموريتانية عن انهيار عشرات المنازل فى مناطق مختلفة ونفوق عدد كبير من المواشى، كما تم تسجيل خسائر فى الشوارع الرابطة بين المدن، بسبب الفيضانات العارمة، فضلا عن حدوث شلل تام فى معظم الشوارع.

فيضانات موريتانيا

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفل عالق على صخرة ضخمة وسط سيول شديدة فى مدينة بومديد بموريتانيا.

وظهر الطفل، البالغ من العمر 14 عامًا، خلال مقطع الفيديو، وهو يتمسك بالصخرة بشدة رغم قوة المياه الجارفة لكل شيء، حيث أنهكه الجوع والإرهاق والعطش، وذلك بعد اجتياح السيول لموريتانيا لمدة يومين.

ووسط السيول الشديدة، ظهر والد الطفل وهو ينادى على ابنه بأن يتمسك بالصخرة بكل ما أوتى له من قوة ولا يستسلم للسيول، حيث يراقب الأب طفله هو والأهالى من الجانب الآخر للوادى.