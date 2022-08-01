نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك الهواتف الذكية … تعرف على كل ما يخص i Phone 14بشاشة رائعة ومميزات جذابة أسعاره في البلاد المختلفة في المقال التالي

شاشة رائعة ومميزات جذابة i Phone 14 ،تعد شركة ابل من الرواد في صناعة أفضل الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستحوذ على إعجاب العملاء حول العالم لإمكانيات الهواتف عالية الجودة التي تنتجها، تنتشر الهواتف الذكية لشركة ابل في الخليج العربي خاصة الأيفون الذي يتسم بالفخامة والرقي، يعمل هاتف أيفون 14 الجديد بنظام التشغيل ios، فما أفضل مزايا i phone 14 الجديد. شاشة i phone 14 من ابل تم تسريب العديد من المعلومات عن إمكانات شاشة أيفون 14 التي تكون فريدة من نوعها وغير مسبوقة لهواتف أبل بالإصدارات القديمة حيث:

التي تكون فريدة من نوعها وغير مسبوقة لهواتف أبل بالإصدارات القديمة حيث: يتميز هاتف i phone 14 الجديد من ابل بشاشة عالية الجودة من نوع super retina XDR OlED.

تبلغ دقة شاشة i phone 14 نحو 1170 × 2532 بكسل.

حجم الشاشة 6.1 بوصة، ويبلغ معدل التحديث بها 120 هيرتز.

كثافة الشاشة 460 بكسل في البوصة الواحدة.

تتميز شاشة i phone 14 بطبقة حماية للشاشة من زجاج السيراميك، الذي يقاوم الخدش كما زودت الشاشة بطلاء يقاوم الزيت وبصمات اليد.

نوع المعالج في أيفون 14 سداسي النواة.

يتوفر ثلاث إصدارات من أيفون 14 تختلف في سعة تخزين الذاكرة الداخلية 128_256_512

يأتي أيفون 14 بعدة ألوان الأسود والأحمر والذهبي الوردي والأزرق والأبيض. أبعاد أيفون 14 طول الهاتف 146.7 مم وعرضه

71.5 مم وسمكه 7.7 مم، ويصل وزنه إلى 174 غرام.

يدعم شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G و 5G. كاميرات iphone 14 الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف الذكي أيفون 14 من ابل صممت بدقة 48 ميجا بكسل في الإصدارين pro , pro max.

جودة فيديو أيفون 14 تكون بدقة 8k.

معالج الهاتف من نوع Bionic A16 الذي يعمل بدقة 4 نانومتر.

وسيكون ذلك في تحديث الإصدارات التي تسبق i phone 14 pro max 120 وهاتف iphone 14 pro. مميزات كاميرات أيفون 14 تدعم وضع التصوير الليلي.

تشمل خاصية التصوير فائق السعة.

تدعم OIS خاصية الثبيت البصري.

تحتوي الكاميرا على وضع التصوير الاحترافي. مميزات بطارية أيفون 14 بطارية أيفون 14 من الليثيوم بحجم 3000 مللي أمبير، تبلغ قوة البطارية 20 وأت.

يمكن شحنها لا سلكيا بقوة 15 وأت.

لا يمكن إزالة بطارية أيفون 14. أسعار i phone 14 أيفون 14 في البلاد المختلفة أيفون 14 يتوفر الآن في المغرب بسعر يبدأ من 7100 درهم.

ويتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 3000 ريال سعودي،

ويباع في الجزائر بسعر 10850 دينار. عمر شويل - جدة ملك الهواتف الذكية ... تعرف على كل ما يخص i Phone 14بشاشة رائعة ومميزات جذابة أسعاره في البلاد المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك الهواتف الذكية … تعرف على كل ما يخص i Phone 14بشاشة رائعة ومميزات جذابة أسعاره في البلاد المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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