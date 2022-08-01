وصفة النشا والقهوة السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والتصبغات والبقع الغامقة مهما كان درجتها

ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة، القهوة من المقشرات الطبيعية التي تحتوى على مضادات الأكسدة التي تفرز الميلانين المسئول عن الحد من ظهور البقع والتصبغات بالوجه، كما أن النشا من الوصفات الطبيعية التي تحتوى على مواد فعالة في تفتيح وتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات الموجودة بها، وسوف نعرض في هذا المقال عن وصفة طبيعية بالقهوة والنشا لتفتيح البشرة وتنعيمها.

تحضير ماسك لتقشير البشرة بالقهوة والنشا

المكونات

معلقة صغيرة من البن المطحون.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

ماء ورد للعجن.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

إعداد مقشر طبيعي للبشرة بالقهوة والنشا

نقوم بخلط النشا مع القهوة حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم نضيف السكر إليهم وزيت الجوجوبا ونضع ماء الورد تدريجياً للحصول على قوام متماسك.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب للبشرة، ثم نضع المقشر على البشرة والرقبه ونقوم بعمل تدليك للبشرة جيدا.

نترك المقشر على الوجه لمدة دقيقتين، ثم يغسل بالماء الفاتر فقط.

هذه المقشر سوف يقضى على الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة، ويعمل على تجديد الخلايا للبشرة ويعطي البشرة النعومة واللمعان لاحتوائه على القهوة المضادة للأكسدة التي تزيل الطبقات السمراء من على الجلد وتعيد للجلد المظهر الخارجي الجميل، كما أنها تحتوى على النشا التي تتميز بأنها تقوم بتفتيح البشرة وإغلاق المسامات وإزالة الندبات وآثار الحبوب من على الوجه.

إعداد ماسك بالقهوة والنشا لتفتيح وتوحيد لون البشرة

المكونات

معلقة كبيرة من القهوة السادة.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة الزبادي.

عصير ليمونه.

تحضير ماسك القهوة والنشا لترطيب وتفتيح الوجه

نخلط القهوة مع النشا والزبادي والليمون حتى تحصل على قوام كريمي ناعم، ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه الجاف بعد المقشر ويترك الماسك على كامل الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

يغسل بالماء الفاتر، ثم يضع تونر طبيعي لغلق المسام.

هذا الماسك رائع بعد تقشير البشرة فسوف يقضى على الاسمرار والتصبغات الناتجة من أشعة الشمس المباشرة، ويعمل على تفتيح الوجه وإعطاء البشرة النعومة والنضارة، والمظهر الخارجي الجميل، كما أنه يشد الجلد ويمنع الترهلات الموجودة تحت العينين وعند الفم.