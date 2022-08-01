شروط القبول في كلية الشرطة 2022 وطريقة التقديم عبر موقع وزارة الداخلية

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين لديهم طلاب في الثانوية العامة عن شروط القبول في كلية الشرطة 2022 وذلك لاقتراب موعد التقديم الذي سوف يبدأ من يوم الخميس الموافق 4 من شهر أغسطس والذي له فترة محددة وسوف ينتهي بعدها وتكون نهايته في يوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس، لقبول طلبة الثانوية العامة في عامي 2021، 2022.

شروط القبول في كلية الشرطة 2022

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة وفي حالة عدم تواجد أي شرط بهم لا يمكن التقديم ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

لا بد أن يكون الطالب يحمل الجنسية المصرية، وأن يكون والديه أيضًا يحملون الجنسية المصرية.

أن يكون هذا الشخص لديه سمعة طيبة في كل مكان وتكون أخلاقه حميدة وسيرته محمودة.

أن يكون غير مسجل في أي قضية جنائية أو قضية مخلة للشرف والأمانة أو يكون لديه عقوبة تقييد للحريات.

أن يكون سنه مناسب للسن المطلوب في دخول الكلية وأن لا يقل أو يزيد عنه، وأقصى سن للقبول هو 22 سنة وذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل.

أن لا يقل طوله عن 170 سم.

أن يجتاز جميع اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية.

اجتياز جميع الاختبارات النفسية.

أن يكون هذا الشخص أعزب وغير متزوج عند بداية التحاقه بالكلية.

كيف يتم التقديم في كلية الشرطة

يوجد بعض الخطوات التي يتم القيام بها عند التقديم في كلية الشرطة وهذه الخطوات كالآتي:

يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية.

يتم اختيار أمر الخدمات الإلكترونية.

من الممكن الدخول على الرابط المباشر.

يتم الضغط على اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

يتم الضغط على تسجيل البيانات وهنا يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، والرقم القومي وغيرها من البيانات الشخصية.

يتم الضغط على التسجيل لكي يتم تسجيل التقديم، ويتم اختيار اليوم الذي يتم التوجه

فيه لإجراء الاختبارات، حيث تحدد الكلية ثلاثة أيام مختلفة يمكن الاختيار من بينهم.

اختبارات كلية الشرطة

في نهاية مقال شروط القبول في كلية الشرطة 2022 ذكرنا بعض الشروط التي لابد من معرفتها قبل التقديم، وذكرنا أيضًا الخطوات التي يتم القيام بها للتقديم من خلال الإنترنت وإدخال البيانات المطلوبة وتحديد اليوم الذي يتم فيه الاختبارات البدنية.