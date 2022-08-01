كيفية التسجيل في دعم ريف 1444 لربات البيوت

كيفية التسجيل في دعم ريف 1444 هناك الآلاف من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن دخل لسد كافة احتياجاتهم، ولذلك يرغبون في التسجيل في برنامج دعم الريف الذي يقدم المساعدة المالية، وأن وزارة الموارد البشرية أوضحت كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني التابع لبرنامج دعم الريف، وهدف البرنامج عمل مشاريع زراعية وتربية الماشية وتوفير لهم الغذاء المناسب.

كيفية التسجيل في دعم ريف 1444

سوف نتكلم بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية التقديم في برنامج دعم الريف وهو كالآتي اضغط على موقع دعم الريف، سجل حساب جديد ودون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني، ثم اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، اضغط على كلمة “استعلام”، سوف يظهر لك كافة المعلومات التي ترغب في الاطلاع عليها.

شروط التسجيل في برنانج دعم الريف

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لكي يستطيع المواطنين التسجيل في برنامج دعم الريف وهي أن تكون جنسية المتقدم سعودي، لديه بطاقة الهوية الشخصية، أن يكون السن أقل من 21 سنة، ويجب أن يكون المرتب أقل من 6000 ريال سعودي، أن قيمة الدعم أقل من 54000 ريال سعودي كل سنة، أن يستفيد المتقدم من برنامج دعم الريف فقط، أن يتوفر لدى المتقدم حساب بنكي جاري، عدم تعيينه في أي وظيفة سابقة سواء كانت في الهيئة العامة أو الخاصة، أن تكون العائلة قد حصلت من وزارة الموارد البشرية على مستند العمل الحر.

ما هو مرتب الشخص الذي يقوم بتربية المواشي

سوف نتعرف على مرتب الشخص الذي يعمل في وظيفة تربية المواشي وهو أن يكون الشخص مدون في وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن يكون الشخص ليس لديه أي وظيفة حكومية، يجب ألا يزيد السن عن 21 سنة، أن يحضر كورس تربية الماشية، أن التمويل يكون على الأشخاص الذين لم يحصولوا على رتبة كبار المربيين، والتمويل يكون من 50 إلى 500 رأس ماشية، من المميزات هذا القرض أخذ 200 ريال سعودي على كل رأس ماشية، وأن مدة الدفع 5 سنوات، عدم الحصول على ثمن السداد في أول سنة.