ما هو سعر صرف الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري

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ما هو سعر صرف الدولار اليوم مقابل العملات الأخرى، غالبا ما يسعى الكثيرين من المواطنين حول العالم إلى معرفة سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل عملة بلدهم، خصوصاً في ظل موجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبعض العملات الأخرى في الآونة الأخيرة، والذي قد يرجعه البعض إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فعلى الرغم من أنه يعتبر أحد الأسباب إلى أن هناك خبراء ماليين يهددون أسباب أخرى، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل من خلال هذا المقال بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الرسمي وفق البنك المركزي المصري.
ما هو سعر صرف الدولار اليوم الموافق 1 أغسطس 2022 م
قد تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي اليوم مقابل الجنية المصري وفق البنك المركزي المصري حسب الجدول التالي، كما يوضح لكم أيضاً سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي، الدينار البحريني، الدينار الأردني والريال القطري.
|العملة
|سعر الصرف مقابل الجنيه المصري
|الدولار الأمريكي
|18.91
|الريال السعودي
|5.031
|الريال القطري
|5.126
|الدينار الأردني
|26.61
|الدينار الكويتي
|61.48
|الدينار البحريني
|50.12
|الدرهم الإماراتي
|5.14
ما هي أسباب ارتفاع سعر الدولار
يرجع بعض الخبراء الماليين وخبراء الاقتصاد أن ارتفاع سعر الدولار قد يعود إلى رفع الحكومة من سعر الدولار الجمركي أكثر من مرة خلال الفترة السابقة والذي يهدف إلى التغلب على ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى العمل على خفض قيمة الضرائب على المستثمرين والمستوردين من الخارج نظراً لتعاملهم بالدولار، هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى والعوامل العالمية التي قد تؤثر على ارتفاع سعر الدولار مثل ارتفاع سعر النفط والغاز عالمياً وغيرها، في حين أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير العملة الخضراء من خلال تعزيز التصدير للخارج فأصبحت مصر الآن تصدر الغاز الطبيعي وغيره، جاهدين لتحقيق إعادة الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتحديدا بالنسبة للدولار الأمريكي، وذلك بعد صدور القرار في عام 2016 م بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى تحريرا كاملاً.
وهناك تساؤل يشغل بال الشارع المصري كثيراً ، هل الحرب في أوكرانيا هي سبب ارتفاع سعر الدولار وانتشار موجة ارتفاع الأسعار العالمية السائدة في معظم بلاد العالم حالياً، أم أنها مجرد مصادفة وسوف نتطلع دائماً إلى معرفة رأي الخبراء في ذلك ونوافيكم بكل ما هو جديد من خلال منصة موقع ثقفني الإخباري.
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