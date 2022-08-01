ما هو سعر صرف الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري

ما هو سعر صرف الدولار اليوم مقابل العملات الأخرى، غالبا ما يسعى الكثيرين من المواطنين حول العالم إلى معرفة سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل عملة بلدهم، خصوصاً في ظل موجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبعض العملات الأخرى في الآونة الأخيرة، والذي قد يرجعه البعض إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فعلى الرغم من أنه يعتبر أحد الأسباب إلى أن هناك خبراء ماليين يهددون أسباب أخرى، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل من خلال هذا المقال بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الرسمي وفق البنك المركزي المصري.

ما هو سعر صرف الدولار اليوم الموافق 1 أغسطس 2022 م

قد تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي اليوم مقابل الجنية المصري وفق البنك المركزي المصري حسب الجدول التالي، كما يوضح لكم أيضاً سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الاماراتي، الدينار البحريني، الدينار الأردني والريال القطري.