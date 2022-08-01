قرار عاجل من الرئيس التونسى بشأن الجزائريين المغادرين للبلاد

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار عدم إخضاع الجزائريين المغادرين لـ تونس لأى إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كورونا في كل المعابر الحدودية بداية من أمس الأحد.

يأتى القرار، تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائ، حسبما أكدت الرئاسة التونسية، لافتة إلى أن القرار الرئاسي جاء بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.

جدير بالذكر، أن السلطات التونسية والجزائرية أعادت فتح الحدود والمعابر البرية أمام حركة المواطنين من الجانبين في 15 يوليو الجاري، تنفيذًا للقرار المشترك للرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون.

يأتى هذا، بعد إغلاق الحدود والمعابر قرابة العامين بسبب جائحة كورونا.

تونس ترفض التدخل الأمريكى

استدعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى تونس، احتجاجا على موقف الإدارة الأمريكية من الاستفتاء على الدستور الجديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أصدر بيانًا بشأن المسار السياسى فى تونس، إضافة إلى تصريحات أدلى بها السفير المعتمد فى تونس أمام الكونجرس الأمريكى، والتى وصفتها الخارجية التونسية بأنها غير مقبولة.

وأعرب وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، اليوم، عن دهشة تونس الشديدة إزاء هذه التصريحات والبيانات، قائلاً إن هذا الموقف الأمريكى تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى الوطنى، مشددًا على تمسك تونس بسيادتها الوطنية واستقلال قرارها، وترفض أى تشكيك فى مسارها الديمقراطى.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن تفهمها لمخاوف المعارضة فى تونس بشأن الحقوق والحريات بعدما تم التصديق على الدستور الجديد، حيث طالبت واشنطن بوضع قانون انتخابى يضمن مشاركة سياسية واسعة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى نهاية العام الجارى.