نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات العسكرية 2022 || تنسيق الكلية البحرية والكلية الحربية والكلية الجوية هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مكتب التنسيق العسكري عن تنسيق الكليات العسكرية 2022 للالتحاق بكافة الكليات التابعة للقوات المسلحة للعام الدراسي القادم 2023/2022، وسوف يستمر باب التنسيق مفتوحا بداية من أول أمس السبت 30 يوليو 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 6 من سبتمبر القادم 2022، وكان سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي قد قام بالتصديق على البدء في إجراءات قبول دفعات جديدة من طلبة الثانوية العامة وطلاب الأزهر الشريف وكذا طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية المصرية، وجاء هذا التصديق بعد أن تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ومن المقرر وفق تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر في الأسبوع الجاري وهو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

تنسيق الكليات العسكرية 2022

ومن المتوقع أن يشهد تنسيق الكليات العسكرية 2022 تقليل في نسبة القبول في الكليات العسكرية مثل العام الماضي، وذلك بسبب الاعتماد على النظام الجديد في الثانوية العامة الذي منع الوصول إلى المجاميع المرتفعة جدا، ونقدم لكم في السطور التالية التنسيق المتوقع للكليات والمعاهد العسكرية للعام الدراسي الجديد، وكذلك طريقة التقديم في التنسيق العسكري عبر الرابط الرسمي لمكتب التنسيق العسكري.

تنسيق الكلية الحربية 2022

وقد حدد اللواء أشرف زاهر مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أنه سوف يتم قبول دفعة جديدة في الكلية الحربية من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ممن ينطبق عليهم الشروط وهي:

يكون المتقدم حاصلا على النسبة المئوية المحددة من قبل مكتب التنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع ألا تتخطى 70%.

يكون سن المتقدم في أول نوفمبر القادم لا يتجاوز 21 عاما.

إذا كان المتقدم خريج جامعي فيجب ألا يقل تقديره العام عن جيد، ويكون سنه في أول نوفمبر أقل من 24 عاما.

علما بأن مدة الدراسة لحملة المؤهلات العليا عامين فقط.

تنسيق الكلية البحرية 2022

أما عن الكلية الحربية فقد حدد سيادة اللواء أشرف سالم زاهر مدير مكتب التنسيق العسكري الاشتراطات الخاص بالكلية البحرية:

لا تقل النسبة المئوية للطالب عن النسبة التي سيحددها مكتب التنسيق فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن تكون النسبة المئوية للقبول بالكلية البحرية بالإسكندرية لا تزيد عن 70% مثل العام الماضي.

يكون سن المتقدم من حملة الثانوية والثانوية الأزهرية في أول نوفمبر القادم 21 عاما.

يجب أن يجيد المتقدم الغوص والسباحة بشكل جيد.

كما تقبل خريجي الجامعات ماعدا خريجي الأكاديميات والمعاهد، بشرط حصول الطالب على تقدير عام مقبول، ويكون سن المتقدم في أول نوفمبر لا يزيد عن 25 عاما.

إذا كان المتقدم خريج جامعي من كلية غير كليات الهندسة فيجب ألايقل التقدير العام عن جيد ولا يتجاوز عمره 24 عاما.

مدة الدراسة للجامعيين عامين فقط.

تنسيق الكلية الجوية 2022

أما الكلية الجوية فلا تقبل إلا خريجي الثانوية العامة فقط ولاتقبل خريجي الثانوية الأزهرية أو المؤهلات العليا بشرطين على حد تصريح السيد اللواء مدير مكتب التسيق العسكري، وهذان الشرطان هما:

لاتقل النسبة المئوية عن النسبة التي سيحددها مكتب التنسيق لاحقا، والتي لن تقل عن 65% في الشهادة الثانوية العامة.

لا يزيد عمر المتقدم للالتحاق بالكلية الجوية في أول نوفمبر القادم عن 21 عاما.

رابط وموعد تنسيق الكليات العسكرية

وحددا سيادة اللواء أشرف زاهر الموعد الذي يستطيع من خلاله التقدم للالتحاق عبر النقاط التالية: