نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر thanwya.emis.gov.eg رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية، خلال الساعات القادمة إعلان وزارة التربية والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات thanwya.emis.gov.eg التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي من المقرر إعلان نتيجة 3 ثانوي 2022 عليها فور اعتمادها رسميًا من وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام بمقر الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور إعتماد النتيجة النهائية من معالي الوزير الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، وذلك فور الإنتهاء من أعمال الإنتهاء من التصحيح والتدقيق في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى القسم العلمي والأدبي.

رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة 3 ثانوي علمي وأدبي وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على بوابة مركز المعلومات .

. ثانيًا: ثم القيام بالنقر نتيجة الثانوية العامة 2022.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعًا: ثم تحديد التخصص( علمي – أدبي ).

خامسا: ثم النقر على كلمة عرض النتيجة.

سادسًا: ثم الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج.

نتيجة 3 ثانوي 2022 الدور الأول

وبلغ عدد الطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية والعلمية، وقاموا بأداء الإمتحانات في 2089 لجنة علي مستوي الجمهورية خلال الشهر الماضي، وسط تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية من جانب وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم وتأمين قوات الشرطة ومقرات اللجان من الخارج.

وبلغ عدد الطلاب في الشعبة الأدبية نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة وفيما بلغ عدد الطلاب في شعبة العلمي علوم تصل إلى 292 ألف و852 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب عن شعبة العلمي رياضة نحو 100 ألف و169 طالبًا علي مستوي الجمهورية.