العالم اليوم - ثنائية نيمار تتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أغسطس 2022 01:22 صباحاً - هز نيمار الشباك مرتين، وأضاف ليونيل ميسي وسيرجيو راموس هدفين ليفوز باريس سان جيرمان، 4 - صفر، على نانت ويحرز لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم في تل أبيب، يوم الأحد.

ونال باريس سان جيرمان لقب البطولة التي تقام في افتتاح الموسم بين بطلي الدوري والكأس للمرة التاسعة في آخر عشرة مواسم.

وقدمت كتيبة باريس سان جيرمان المدججة بالنجوم أداء قويا، وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من نيمار ليراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يهز راموس، الذي غاب في أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة بعد انتقاله قادما من ريال مدريد، الشباك بكعب القدم في الدقيقة 57.

واختتم نيمار الأهداف قبل ثماني دقائق من النهاية من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من جان كلود كاستليتو مدافع نانت الذي طرده الحكم.