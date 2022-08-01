أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجمات صاروخية على أوديسا

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس بلدية عاصمة إقليم أوديسا، نقلا عن القيادة الجنوبية للجيش الأوكرانى اليوم الأحد، إنه تم إطلاق صاروخين من طراز إسكندر من شبه جزيرة القرم.

ووفقا للإدارة الإقليمية، أصاب المقذوفان أحد المحاجر، وقالت فى بيان على فيسبوك إنه لا يزال يتم استجلاء الوضع بشأن احتمال سقوط ضحايا.

وفى وقت سابق، أُلغيت الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية الروسية فى شبه جزيرة القرم التى تسيطر عليها روسيا، عقب هجوم مزعوم من جانب القوات الأوكرانية على أسطول البحر الأسود الروسى هناك. وتنفى البحرية الأوكرانية الاتهامات.