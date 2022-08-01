أضخم سفارة أمريكية في العالم سيحتضنها الأردن!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 1 أغسطس 2022 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- بدأت أطقم السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان تتخذ تدابير إضافية لبناء المزيد من المنشآت والعقارات والمكاتب والمرافق الضخمة في محيط وعمق وحول مقر السفارة الضخم أصلا وسط غرب العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة نقلا عن مصادر أمريكية مباشرة بأن مقر السفارة الأمريكية في الأردن سيكون بعد نحو عام أو عامين مقر أضخم سفارة أمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يُعرف بعد حجم التوسّع في محيط منطقة مقر السفارة الأمريكية في عمان لكن المصادر تؤكد نقلا عن الجانب الأمريكي بأن أضخم سفارة في العالم لواشنطن هي ستكون قريبا تلك التي يحتضنها الأردن، الأمر الذي يعني توسعا في الإطار الدبلوماسي وفي العلاقات الاستراتيجية والحاجة لوجود مرافق تستوعب المزيد من الأطقم وخلايا العمل الأمريكية التي ستتّخذ من الأردن مركزا لوجستيا متقدما وفقا للتوقّعات. رأي اليوم



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