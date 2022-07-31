نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://www.moe.gov.ye/لينك استخراج نتيجة الثانوية العامة صنعاء اليمن 2022 برقم الجلوس وباقي المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية في المقال التالي
لينك استخراج نتيجة الثانوية العامة صنعاء اليمن 2022 فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة بيان يتضمن تفاصيل الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف التاسع في اليمن 2022 نتائج الثانوية العامة في جميع أنحاء المحافظات في اليمن بشكل عام، وذلك بالتزامن مع انتهاء كافة الأعمال التي تتعلق بتصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب بعد انتهاء الامتحانات رسميا لجميع التخصصات العلمية والأدبية في يوم الثاني من شهر يونيو، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتيجة امتحانات الثانوية العامة اليمنية في صنعاء 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن
وقد شهدت الساعات الماضية إعلان نتيجة امتحانات طلاب الصف التاسع في اليمن بجميع المحافظات والمدن بشكل عام، حيث تعتبر من أهم النتائج التي يترقبها آلاف من الطلاب وأولياء الأمور بجميع المدن بشكلٍ عام، ونتيجة الثانوية العامة اليمنية فقد أكدت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بالطلاب وقد بدأت على الفور عملية رصد الدرجات والنتائج، والتي جاءت من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة الموجودة في جميع المدن، وقد جاءت نسبة نجاح الطلاب بكافة التخصصات على نحو مرتفع هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية ليكون خاص بالإعلان عن نتيجة الطلاب.
لينك استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمنية صنعاء اليمن 2022
ويمكن لكافة الطلاب وكذلك أولياء الأمور الاستعلام إلكترونيا مباشرة عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة اليمنية في صنعاء وفي جميع المحافظات في اليمن بشكل عام، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة برقم الجلوس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- لكي يتم استخراج نتائج الثانوية يتم الدخول مباشرة في البداية إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج الوزارة www.res-ye.net عن طريق إدخال رقم الجلوس.
- أو من خلال اختيار البحث بالاسم على الموقع.
- كما يمكن أن الاستعلام عن النتائج كذلك من خلال الرقم 738108111 في (WhatsApp).
- يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ثم يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة مباشرة.
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