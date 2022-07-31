نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تسجيل الدخول Jadara3 رابط التقديم على الوظائف التعليمية مسار masar 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط جدارة تسجيل الدخول Jadara3 إلى منصة مسار للتقديم على وظائف وزارة التعليم 1444، حيث يبدأ برنامج جداره في استقبال طلبات تقديم على الوظائف التعليمية اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد عن طريق منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط نظام جدارة الوظائف التعليمية الرسمي للتسجيل في وظائف التعليم، إلى جانب توضيح العديد من الأمور التي قد يحتاج إليها المتقدم لشغل وظيفة معلم ممارس للعام الدراسي 1444هـ.

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

جدارة تسجيل الدخول Jadara3

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائفها التعليمية الشاغرة البالغ عددها 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء الحاصلين على المؤهل التعليمي والفني المطلوب، وتأتي هذه الوظائف بنظام التعاقد الرسمي حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس للعام الدراسي القادم 1444.

وأكدت الموارد البشرية على حصول المعلم الذي سيتم قبوله على هذه الوظائف على كافة مزايا الوظيفة التعليمية المقررة بلائحة الوظائف التعليمية، ويُصرف الراتب له على مدار العام حسب سلم رواتب التعليم، ويجب على كافة المتقدمين لشغل وظائف وزارة التعليم التأكد من انطباق شروط التقديم على الوظائف التعليمية والتخصصات المطلوبة.

ويتاح التسجيل في جدارة من خلال التوجه إلى منصة مسار التابعة للموارد البشرية، ثم تسجيل طلب جديد بتعبئة بيانات طلب التوظيف حسب السجلات المعتمدة بالجهات الرسمية، ويتطلب التسجيل إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنس، ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على “دخول”، ويمكن الحصول على رابط تقديم الوظائف التعليمية جداره 3 من خلال التالي:

جدارة تسجيل الدخول Jadara3 مسار (eservices.masar.sa).

موعد التسجيل في جداره الوظائف التعليمية 1444

تم تحديد مواعد البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية من جانب الوزارة، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التقديم على وظائف التعليم للتعيين على رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على جداره اعتباراً من الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 31 يوليو 2022م.

ينتهي التسجيل في برنامج جداره 3 في تمام الساعة 12:00 من صباح يوم الأحد بتاريخ 9 محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ 7 أغسطس 2022م.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية جداره

يشترط فيمن يرغب التقديم على وظائف وزارة التعليم على رتبة معلم ممارس أن يكون حاصلاً الشهادة الجامعية “بكالوريوس” على الأقل في مجال التخصص، وانطباق شروط الوظائف التعليمية المعلنة، وفي حال حصول المتقدم على شهادته الجامعية من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم.

بالإضافة إلى ضرورة تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، والحصول على المؤهل الجامعي عن طريق الانتظام، ويمكن استثناء هذا الشرط حال عدم توافر خريجي الانتظام بشرط أن يكون المؤهل والتخصص مناسباً للتعليم.

وحصول المتقدم على دبلوم تربوي لا تقل مدته عن سنه، وأن يكون من الجامعات السعودية أو غير السعودية “بشرط معادلته من الوزارة”، كما يشترط للتقدم على الوظائف التعليمية الحصول على الرخصة المهنية، وألا يكون قد أنهيت خدماته لأسباب تأديبية أو تم إبعاده عن مهنة التدريس لأي سبب.

ويتم استثناء الحالات المرضية التي تم شفاؤها بعد ثبوت ذلك بتقرير طبي من الجهة الطبية المختصة، ويتاح التقديم على الوظائف التعليمية من خلال منصة مسار باتباع جدارة تسجيل الدخول Jadara3 الرسمي المرفق.

التخصصات الفرعية المطلوبة للوظائف التعليمية

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عن التخصصات المطلوبة للتقديم على الوظائف التعليمية المعلنة وهي (الرياضيات – الأحياء – الفيزياء – المهارات الرقمية – الكيمياء – اللغة الإنجليزية – إدارة الأعمال)، فمن يرغب في التعرف على التخصصات المطلوبة لكل مسار من المسارات المذكورة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

التخصصات الفرعية “الرياضيات”

التخصصات الفرعية “اللغة الإنجليزية”:

تخصصات إدارة الأعمال الفرعية:

التخصصات الفرعية للمهارات الرقمية:

تخصصات الفيزياء الفرعية:

التخصصات الفرعية بمسارات الكيمياء:

تخصصات الأحياء الفرعية:

رابط نظام جدارة تسجيل الدخول Jadara3

على كل من يرغب في التقديم على الوظائف التعليمية 1444 الإطلاع أولاً على التخصصات المتاحة بالصور المرفقة عالية، وفر التأكد من وجود التخصص الفرعي المطلوب، فيمكن التسجيل من خلال رابط نظام جدارة تسجيل الدخول Jadara3 الرسمي المرفق.