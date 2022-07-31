سيارات مستعملة للبيع في السعودية بحالة جيدة ورخيصة

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تم الإعلان عن تواجد كمية كبيرة من السيارات المستعملة بأسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي تأتي بمواصفات إقليمية خليجية عالية الإمكانيات وبحالة جيدة ومتوفر بها كافة وسائل الراحة والأمان. للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2017 مستعملة للبيع سيارة هيونداي إلنترا سنة الصنع 2017 مستعملة بسعر 19000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متواجدة في مدينة رأس الخفجي في موقع العزيزية قسم حراج.

تأتي السيارة هيونداي إلنترا بمواصفات إقليمية خليجية.

حالة الهيكل للسيارة هيونداي إلنترا ممتازة بدون حوادث.

الدهان في السيارة هيونداي إلنترا هو الدهان الأصلي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي إلنترا سجل من 110000 إلى 119999 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا رمادي.

السيارة هيونداي إلنترا مزودة بمرايا كهربائية ونظام ملاحة وميزة الدخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية.

كما أن السيارة بها كراسي من الجلد وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وشاشة لمس.

كما السيارة مزودة بمثبت سرعة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد ومدخل يو إس بي ومدخل AUX.

للحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى التواصل مع البائع من خلال الإتصال على الرقم 0580635468. سيارة جيب مازدا CX 9 سنة الصنع 2019 مستعملة للبيع سيارة جيب مازدا CX 9 سنة الصنع 2019 مستعملة بسعر 100000 ريال سعودي.

السيارة جيب مازدا متواجدة في مدينة مكة المكرمة في موقع الزايدي قسم الحراج.

تأتي السيارة جيب مازدا بمواصفات إقليمية خليجية.

حالة الهيكل في السيارة مازدا بحالة ممتازة بدون حوادث.

الدهان في السيارة جيب مازدا هو الدهان الأصلي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة جيب مازدا سجل من 100000 إلى 109999 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة جيب مازدا أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة جيب مازدا البنزين.

كما أن السيارة جيب مازدا متوفرة بلون خارجي بني.

السيارة جيب مازدا مزودة بفتحة سقف وأكياس هوائية وأضوية زينون وبلوتوث وسنتر لوك وشاشة لمس.

السيارة بها مثبت سرعة ومكيف وحساسات إصطفاف وكراسي مدفأة وأضوية ليد ومدخل يو إس بي ومدخل AUX. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بحالة جيدة ورخيصة - ثقفني

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