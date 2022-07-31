نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربط التقديم على الوظائف التعليمية جدارة 1444 بنظام التعاقد الرسمي برتبة معلم ممارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم عبر منصة جدارة الإلكترونية للوظائف الحكومية المعلنة، فتعتبر منصة جدارة من أهم المنظومات الإلكترونية، والتي تم انشائها من أجل اتاحة الفرصة للراغبين في التقدم على الوظائف الحكومية التي تُعلن عنها الجهات السعودية المختلفة، وهي منصة تابعة لوزارة الخدمة المدنية، وساعدت على مدار العشر سنوات الماضية في اتاحة العديد من فرص العمل، حيث تقوم بالتنسيق بين الجهات طالبة العمل والمتقدمين للوظائف بشرط توافق المؤهلات مع الشروط الموضوعة، والتقديم لوظائف جدارة يتم بصورة الكترونية وبألية خاصة.

التسجيل في وظائف جدارة 1444هـ

تُمكن منصة جدارة الإلكترونية، الراغبين في التقدم للوظائف الإدارية من خلال الدخول على رابط الصفحة الرسمية للمنصة، من خلال رابط منصة جدارة، ثم القيام بإتباع الخطوات التالية للقيام بالتسجيل عبر المنصة:-

انشاء حساب للمستخدم عبر منصة جدارة.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة.

ادخال البيانات المطلوبة لإنشاء سيرة ذاتية للمتقدم.

ادخال مستند حصول المتقدم على مؤهل علمي متناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.

البحث عبر المنصة عن الوظائف المتوافقة مع مؤهل المتقدم.

متابعة نتائج الترشيح في إطار الجدول الزمني المحدد.

شروط التقدم للوظائف الإدارية جدارة 1444 هـ

امتلاك المتقدم لحساب شخضي عبر منصة جدارة.

التأكد من استيفاء المتقدم لشروط التقديم وأهمها التحقق من شهادة المؤهل.

تأكد النظام الإلكتروني للمنصة من موثوقية البيانات المُدخلة.

الجنسية السعودية للمتقدم وأن يكون من أب وأم سعوديين.

الحصول على درجة البكالوريوس وما يعلوها.

عدم شغل منصب عام وقت تقديم الطلب.

تقديم ما يُطلب من مستندات الكترونية عبر المنصة وتعبئة الحقول بالبيانات.

يجب أن تكون الوظيفة المتقدم عليها، متاحة ومعلن عنها عبر المنصة ومتماشية مع أوراق الإعتماد الأكاديمية للمتقدم.

التقديم على الوظائف التعليمية جدارة عبر مسار

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن فتح باب التقدم للوظائف التعليمية عبر منصة جدارة مسار، للحصول على فرصة عمل من الـ 11547 وظيفة المتاحة، على أن يكون التعيين على نظام التعاقد الرسمي برتبة معلم ممارس خلال العام الدراسي الجديد 1444- 1445، ويبدأ التقديم بداية من الأحد 31 يوليو ويستمر التقديم لمدة أسبوع حتى الأحد 7 أغسطس، على أن يتم التعاقد والتعيين لسد الحاجات الوظيفية في مدرسين تخصصات الرياضة واللغة الإنجليزية

طريقة المقارنة وحساب النقاط في جدارة

لحساب عدد النقاط في جدارة يتم ضرب النسبة التراكمية للدرجات، فإذا كانت النسبة حوالي 40%، فيتم حسابها بضرب درجة البكالوريوس في الرقم (0.4)، فإذا كانت درجة البكالوريوس 80، فأن عدد النقاط يكون حاصل ضرب 80 × 0.4 = 32 نقطة.

بينما يتم احتساب نسبة اختبار القدرة والتي هي حوالي 40% نقطة، من خلال ضرب درجة الإختبار في (0.4)، فإذا كانت درجة اختبار القدرة 8، فإن عدد النقاط يكون حاصل ضرب 80× 0.4 = 32 نقطة.

كما يمكن التعرف على حساب عدد النقاط من خلال سنة التخرج، حيث يساوي كل عام من أعوام التخرج علامتان وفقاً لمعايير المنصة، فإذا كان المتقدم متخرج عام 2018 فتكون قد مرت أربع أعوام على تخرجه، ليكون عدد النقاط 8.