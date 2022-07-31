نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مسار للتقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر موقع جدارة هنا التخصصات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مسار للتقديم على الوظائف التعليمية 1444، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد كبير من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي، ويتم الترشيح لهذه الوظائف وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التقديم على وظيفة معلم ممارس 1444 بنظام التعاقد تتطلب توافر العديد من الشروط فيمن يرغب في التسجيل على وظائف التعليم، ويتم إتاحة وظائف وزارة التعليم عبر جدارة للجنسين، وقد نشرت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، المواعيد الرسمية للتقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني.

وجدير بالذكر أن القيادة الحكيمة داخل المملكة العربية السعودية تولي اهتمام كبير بالعملية التعليمية، لذلك فهي حريصة كل الحرص على توفير كافة الإمكانيات لتوفير تعليم جيد، ومن أهم مقومات وجود تعليم جيد هو العامل البشري والذي يتمثل في المعلم، لذلك تقوم عملية اختيار المعلم بالعديد من الإجراءات والشروط حتى يتم قبوله ضمن الكادر التعليمي.

منصة مسار للتقديم على الوظائف التعليمية 1444

#وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعلن عن بداية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.https://t.co/RppiqTSDfk#واس_عام pic.twitter.com/3nQC2pAh1H — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

منصة مسار للتسجيل في الوظائف التعليمية. وكذلك رابط منصة مسار الإلكتروني للتسجيل في وظائف التعليم تحظى بعمليات بحث كبيرة. من قبل الراغبين في التقديم على الوظائف التعليمية من خلال رابط جدارة الوظائف التعليمية 1444. وقد ازداد البحث أيضاً عن التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية. وكذلك نظام تعاقد وزارة التعليم على الوظائف التعليمية وما هي شروط وظائف وزارة التعليم بنظام التعاقد. كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

رابط منصة مسار جدارة للوظائف التعليمية

حتى يتمكن المتقدم من التسجيل على الوظائف التعليمية عبر رابط منصة جدارة يجب أن يتبع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مسار الإلكترونية نظام جدارة للوظائف التعليمية.

إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

أو الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية ورفع كافة المستندات المطلوبة.

يجب تحديد الوظيفة حسب المؤهل والتخصص والنقر على أيقونة “تسجيل”.

شروط وظائف وزارة التعليم بنظام التعاقد الرسمي

يجب أن تنطبق على المتقدم الشروط والضوابط المطلوبة في الوظائف التعليمية. أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية على الأقل في مجال تخصصه. أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم. يجب على من حصل على المؤهل من خارج المملكة معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية على وظيفة معلم ممارس كالتالي:- ( رياضيات، إنجليزي، إدارة أعمال، مهارات رقمية، فيزياء، كيمياء، أحياء). وقد وفرت وزارة التعليم عدد 11547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي. والذي يتميز بمميزات عديدة ويحصل على مميزات المعينين من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والإجازات.

رابط منصة جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية

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