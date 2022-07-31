نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1444 عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1444يعتبر ذلك ضمن أحد الأشياء التي يبحث عنها على شبكة الإنترنت العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالاستعلام عن القبول في معاش الضمان، من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفيرها للاستعلام من خلالها.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقيام بعملية وضع العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول المتقدم في المعاش، حيث إن تلك الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة في المملكة.

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 سنة عند التقديم في المعاش.

يجب أن يكون غير حاصل على مساعدات مالية أخرى في المملكة.

ينبغي أن يكون المتقدم لا يزيد راتبه الشهري عن الأحد الأقصى لمعاش الضمان.

أن يكون غير ممتلك لمشروع تجاري.

إذا كان المتقدم كان مقيم خارج المملكة يجب أن يقم 12 شهر في المملكة قبل التقديم على المعاش.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1444

تستطيع القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية لك المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

زيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر تعبئة بيانات الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تحديث البيانات.

يتم عرض لك البيانات الشخصية الخاصة بك.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر التالي.

تكتب البيانات الحديثة لك في المكان المخصص لها.

تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي.

مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر التحديث الموجود بالأسفل.

الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1443

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية على شبكة الإنترنت.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار منها الاستعلام عن الضمان.

تكتب رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 2022

يستطيع المستفيد من خلال خدمات الاستعلام الخاصة بوكالة الضمان الاجتماعي المطور من الاستعلام عن نزول الدفعة الخاصة بها ونتائج الأهلية وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية وذلك من خلال إضافة رقم الهوية الوطنية الخاصة بهم وسوف يتم ظهور نتائج الأهلية بشكل تفصيلي للمستفيد وفى حالة رفض أهليتك يمكنكم تقديم أعتراض