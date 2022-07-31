حرائق غابات كاليفورنيا تدمر 51 هكتارًا وتسبب فى إخلاء 500 منزل

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن الحرائق تسببت فى تدمير عشرات الآلاف من الهكتارات، ودفعت السلطات لإصدار أوامر بإخلاء التجمعات السكنية القريبة، لتشمل ما لا يقل عن 500 منزل بالمناطق السكنية القريبة من الحرائق.
وقدرت خدمة حماية الغابات الأمريكية أن الحريق قد أتى على 51468 هكتارًا حتى صباح اليوم، فيما لم تتمكن قوات الدفاع المدنى من السيطرة عليها.
وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلن أمس حالة الطوارئ فى مقاطعة سيسكيو بسبب آثار حريق ماكيني؛ حيث اندمج حريقان إضافيان فى المقاطعة، وأتيا على ما بين 100 إلى 150 هكتارًا.
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