نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردنية "ميسر" ترفض مواجهة لاعبة إسرائيلية ببطولة عالمية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 11:02 مساءً - دوت الخليج :- قررت نجمة المنتخب الأردني للتايكواندو للناشئين ميسر الدهامشة، الانسحاب أمام لاعبة من الكيان الصهيوني في بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا.

وأنهى المنتخب الأردني للأشبال والزهرات مشاركته في بطولة العالم، دون تحقيق أي نتائج.

ويدخل منتخب الناشئين والناشئات الـ 13 الثلاثاء منافسات بطولة العالم التي تقام في بلغاريا وتستمر حتى 2 آب / أغسطس المقبل.

وقررت الدهامشة عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية رفضا منها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

وجاء انسحاب الدهامشة بعد شهرين فقط على انسحاب لاعب المنتخب الأردني للمبارزة إياس الزمر، أمام لاعب إسرائيلي في بطولة عالمية للناشئين أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

ورغم أن دولة الأردن مرتبطة بـ“اتفاقية سلام“ مع ”إسرائيل“ منذ عام 1994، في ما عرف باتفاقية ”وادي عربة“ والتي نصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين، إلا أن عدد من الرياضيين الأردنيين ينسحبون من مواجهة الإسرائيليين في مختلف المنافسات الرياضية.

وجدير بالذكر أن عددا من الرياضيين العرب في مختلف الرياضيات كانوا قد قرروا الانسحاب أمام لاعبين إسرائليين، في رسالة مشفرة إلى الكيان الصهيوني بعدم الاعتراف به.

عربي 21