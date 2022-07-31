نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن يرفع أسعار بنزين اوكتان 90 والكاز والديزل 35 فلسا لشهر آب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 11:02 مساءً - دوت الخليج :- قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقد اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 آب المقبل)، حيت جرى استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.

وبموجب القرار، فإنه يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر آب 990 فلسا للتر بدلاً من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل و الكاز 755 فلسا للتر بدلاً من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية لمواد البنزين (90) والديزل والكاز ما زالت عند مستويات أقل من كلفتها الفعلية بحسب الأسعار في الأسواق العالمية.