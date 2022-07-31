لابيد: إقامة منطقة صناعية أردنية اسرائيلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 11:02 مساءً - دوت الخليج :- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستصوت اليوم الأحد، على إقامة منطقة مشتركة للتصنيع والتوظيف على الحدود الأردنية .وبحسب الاعلام العبرية فإن المنطقة الصناعية ستتيح لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين إقامة مشاريع مشتركة والتواصل المباشر.ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد جرى الانتهاء من صياغة التفاصيل مؤخرا . الرأي



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