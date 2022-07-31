جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تشاينا دو أورج" الإخبارى، أن الحكومة العسكرية قالت إن البلاد فى حاجة لمزيد من الوقت للعودة إلى الاستقرار والاستعداد للانتخابات.
وأقر مينت سوى، القائم بأعمال الرئيس طلب قائد الجيش فى البلاد مين أونج هلاينج، لتمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطنى فى العاصمة نا بى داو، والذى تم خلاله تم مناقشة أعمال النظام خلال الأشهر ال18 الماضية والوضع السياسى الحالى.
ونقل التلفزيون الرسمى عن هلاينج، قوله: "هناك حاجة ملحة لإجراءات بشأن المنظمات ذات الصلة بما فى ذلك مفوضية الانتخابات، كما أن الأحزاب السياسية يجب أن تجرى تغييرات ضرورية من أجل النظام الانتخابى الجديد كما أن يجب على المواطنين الحصول على معرفة أوسع ولذلك نحن نحتاج المزيد من الوقت للاستعداد".
يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى ميانمار للمرة الأولى فى فبراير 2021 بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بزعامة أونج سان سوكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميانمار تمدد حالة الطوارئ 6 شهور إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.