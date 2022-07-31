ميانمار تمدد حالة الطوارئ 6 شهور إضافية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تشاينا دو أورج" الإخبارى، أن الحكومة العسكرية قالت إن البلاد فى حاجة لمزيد من الوقت للعودة إلى الاستقرار والاستعداد للانتخابات.

وأقر مينت سوى، القائم بأعمال الرئيس طلب قائد الجيش فى البلاد مين أونج هلاينج، لتمديد حالة الطوارئ خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطنى فى العاصمة نا بى داو، والذى تم خلاله تم مناقشة أعمال النظام خلال الأشهر ال18 الماضية والوضع السياسى الحالى.

ونقل التلفزيون الرسمى عن هلاينج، قوله: "هناك حاجة ملحة لإجراءات بشأن المنظمات ذات الصلة بما فى ذلك مفوضية الانتخابات، كما أن الأحزاب السياسية يجب أن تجرى تغييرات ضرورية من أجل النظام الانتخابى الجديد كما أن يجب على المواطنين الحصول على معرفة أوسع ولذلك نحن نحتاج المزيد من الوقت للاستعداد".

يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى ميانمار للمرة الأولى فى فبراير 2021 بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بزعامة أونج سان سوكى.