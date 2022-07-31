غرق 5 أشخاص بينهم جندى فى الجيش الأوغندى إثر فيضانات

جدة - نرمين السيد - قال موقع "بلاس نيوز" المحلى، اليوم الأحد، إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا من بينهم جندى بالجيش الأوغندى فى جراء فيضانات اجتاحت مدينة مبالى".

وتابع: "المدينة شهدت هطول أمطار غزيرة أمس السبت وهو ما تسبب فى نزوح المئات".

يشار إلى وقوع حادث مماثل فى يونيو من 2020، ما أسفر عن نزوح المئات من المواطنين فى مدينة "كيسيسى" جنوب غربى البلاد.