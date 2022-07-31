مقتل 7 أشخاص إثر إطلاق نار جماعى فى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية العميد جاى نيكر، إنه فى حوالى الساعة 7:30 مساء، فتحت مجموعة من الرجال المجهولين النار على أشخاص كانوا فى متجر فى حى ماريانهيل.

وتوفى سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاما فى مكان الحادث، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فى جنوب إفريقيا عن نيكر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ثلاثة من المتوفين كانوا مالك المتجر، بالإضافة إلى ولديه ورجل آخر كان ينتظر فى المكان ربما كان هو الهدف الفعلى للهجوم.

وقال اللفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازى، إنه حشد جميع موارد الشرطة المتاحة لتعقب المهاجمين.

وأضاف أن هذه الحادثة، مرة أخرى، تظهر القلق من أن الأسلحة النارية تسهم فى ارتفاع مستويات الجريمة فى الولاية وتؤكد الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بإدارة الأسلحة النارية القانونية حيث ينتهى الأمر باستخدام العديد منها من قبل المجرمين.

وتابع: "سنفعل كل ما فى وسعنا لمحاكمة هؤلاء القتلة".

يأتى إطلاق النار هذا بعد أسابيع فقط من دخول أربعة رجال حانة فى بيترماريتسبورج عاصمة ولاية عاصمة كوازولو ناتال، وقتلهم رميا بالرصاص أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.