الرئيس اللبنانى يدعو لاجتماع ثلاثى مع ميقاتى وبرى لبحث ترسيم الحدود

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس اللبنانى، ميشال عون، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتى، لاجتماع ثلاثى مع رئيس البرلمان نبيه برى، غدا الاثنين، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.





وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، فى بيان لها، إن"رئيس الحكومة نجيب ميقاتى تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه خلاله إلى عقد اجتماع ثلاثى يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه برى عند الحادية عشرة قبل ظهر غد فى القصر الجمهورى للبحث فى الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية".

وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد قال إن الوسيط الأمريكى لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابى خلال الاجتماع معه اليوم حول موضوع الترسيم.

وقال فياض فى تصريحات صحفية، عقب اللقاء الذى جرى اليوم الأحد: "الوسيط الأمريكى آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لى إنّه طرح إيجابى ونفى أى شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".

وأشار إلى أن "الوسيط يهمه الوصول إلى حل قبل نهاية الصيف، والأمور إيجابية بحسب ما لمست منه"، مؤكدا أن "هوكشتاين نفى بعض الإشاعات حول التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".