طيران الجيش العراقى يدمر زورقا لداعش الإرهابى فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد - إن قوات طيران الجيش تمكنوا من تدمير زورق نهرى لعصابات داعش الإرهابية، موضحة أن العملية تمت خلال استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين.

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