وزير النقل اللبنانى: العمل بميناء بيروت لم يتوقف وصوامع أخرى معرضة للسقوط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأشغال والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية على حمية، إن حركة العمل بميناء بيروت البحرى لم تتوقف نتيجة انهيار جزء من صوامع الحبوب بالميناء، مؤكدا أن صوامع أخرى معرضة للانهيار فى أى وقت.





وتوقع حمية، فى تصريح اليوم من ميناء بيروت، أن تسقط الصوامع جميعها واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن سقوط صومعتين اليوم كان متوقعا، موضحا أن هناك صومعتين انفصلتا ومتوقع سقوطهما فى أى وقت.

على صعيد متصل، أكدت إدارة ميناء بيروت البحرى أن سير العمل لم ولن يتوقف بالميناء نتيجة انهيار الانهيار الجزئى الذى حدث اليوم فى الجانب الشمالى من الصوامع، مؤكدة أن الاحتياطات والاجراءات متخذة منذ مدة زمنية تحسبًا لأى طارئ.

وأوضحت أنه تم عزل محيط الصوامع بزيادة المسافة المطلوبة وهى 50 متراً إلى 150 و200 متر فى بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف 7 و8 و9 فى حينه.

وانهار عصر اليوم جزء من صوامع الحبوب بميناء بيروت البحرى والمتضررة من انفجار الميناء فى الرابع من شهر أغسطس عام 2020.