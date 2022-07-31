انتشال عمال منجم الفحم العالقين فى دونيتسك بعد انقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان عبر قناتها على "تليجرام" أنه "قد تم انتشال جميع عمال المناجم فى منجم سكوتشينسكى إلى السطح، ولم تسجل أى إصابات"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وتسبب قصف أوكرانى فى انقطاع الكهرباء عن منجمى فحم فى دونيتسك، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 70 عاملًا عالقين تحت الأرض.

وقالت وزارة الطاقة فى دونيتسك، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تليجرام": "نتيجة لقصف جديد من جانب المسلحين الأوكرانيين على دونيتسك، انقطعت الكهرباء عن منجمى سكوشينسكى وأباكوموف التابعين لوزارة الفحم بدونيتسك".