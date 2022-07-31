الشبول: خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن خارطة تحديث القطاع العام تعتبر أكبر مراجعة شاملة في تاريخ المملكة وهي وصفة عابرة للحكومات.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش إطلاق خارطة تحديث القطاع العام، إن اللجنة عقد أكثر من 1000 اجتماع وإطلعت على آلاف الوثائق، كما تم دراسة حالات واجتمعت مع خبراء من داخل وخارج المملكة.
وأضاف أن اللجنة شكلت بالكامل من الحكومة مدتها 6 أشهر أنجزت التوصيات الحالية.
وبين أن هناك تراخ في بعض المؤسسات الحكومية، لكن في المقابل هناك مؤسسات تعتبر أنموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، وهناك إرث إداري وعريق في الدولة.
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