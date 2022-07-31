الاردن : 9 وفيات و5417 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 9 وفيات، و5417 إصابة بفيروس خلال الأسبوع الوبائي رقم 30 لعام 2022، والممتد بين الفترة من 23 إلى 29 تموز، وبارتفاع حوالي 14 بالمئة للإصابات.

وبينت الوزارة، في ملخص التقرير الأسبوعي الذي وصل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع رقم 30 بلغت 36256 فحصا مقارنة مع 40380 فحصا خلال الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض حوالي 10 بالمئة، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 14.8 بالمئة، مقارنة مع 11.8 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي السابق. وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 56 حالة مقارنة مع 52 خلال الأسبوع السابق رقم 29.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 4539 حالة، مقارنة مع 3896 حالة خلال الأسبوع السابق، وبارتفاع حوالي 17 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، أوضحت الوزارة أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع رقم 30 بلغت للجرعة الأولى 1862، مقارنة مع 2041 للأسبوع السابق، وللجرعة الثانية 1668مقارنة مع 1826، وللجرعة الثالثة1291 مقارنة مع 1514، حيث بلغ المجموع 4811، مقارنة مع 5381 خلال الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض حوالى 11 بالمئة عن الأسبوع السابق.

ولفت إلى أن المجموع الكلى للجرعة الأولى وصل إلى 4810561، وبنسبة حوالي 75.2 بالمئة، من الفئة المستهدفة 18سنة فما فوق، وفي الجرعة الثانية 4548793 وبنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة، أما المجموع الكلي للجرعة الثالثة 671544 جرعة.

وعن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغت للجرعة الأولى 237946 وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة ثانية 202912 وبنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5 -11 سنة بلغت للجرعة الأولى 302 وللجرعة الثانية 223.