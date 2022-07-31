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عمر شويل - جدة متى يعود تسجيل استحقاق المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa مجدداً وما هو موعد صرف المساعدة المقطوعة الذي طال انتظاره لسنوات، وموعد نزول إيداع راتب الضمان لهذا الشهر، هذه الموضوعات من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام بالمملكة السعودية، وذلك بعد تفعيل برنامج الدعم والحماية الاجتماعية، حيث لا تزال المساعدات المقطوعة محل اهتمام قطاعات عديدة من المجتمع السعودي على الرغم من انقطاعها منذ ما يقارب العامين، فقد كانت مقطوعة الضمان ملجأ لمن لا ملجأ له تعينه على قسوة الظروف المعيشية، وعلى الرغم من أن المساعدة المقطوعة كانت تُصرف لمرة واحدة، إلا أن المبلغ الذي كان يصل في بعض الأحيان 30 ألف ريال سعودي كان مبلغ كبير يسد جانب هام في حياة الأسر الأشد حاجة، وعلى الرغم من انقطاع مقطوعة الضمان طوال هذه الفترة، إلا أن رابط الاستعلام الإلكتروني عن المساعدة المقطوعة لا يزال موجود ومُفعل، حيث يتم الاستعلام بالسجل المدني ورمز التحقق، وهذا يعطي أمل كبير لدى البعض من عودة صرف مقطوعة الضمان من جديد.

متى يعود تسجيل استحقاق المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa هل تنزل مقطوعة الضمان هذا العام

وين المقطوعه صارت له ثلاث سنين يتظرونه ليس حق من حقوقهم جزاكم الرفعو معاش ضمان شوفو معشات دول الجوار نكرر اين المقطوعه الصرفو لهم جزاكم خير — أبو نايف (@ab1090com) وين المقطوعه صارت له ثلاث سنين يتظرونه ليس حق من حقوقهم جزاكم الرفعو معاش ضمان شوفو معشات دول الجوار نكرر اين المقطوعه الصرفو لهم جزاكم خير — أبو نايف (@ab1090com) April 25, 2020

وتجدر الإشارة إلى المكرمة الملكية التي صدرت بأمر الملك سلمان بتخصيص دعم إضافي بمبلغ 20 مليار ريال سعودي، وقد استفادت برامج الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور منها بنصيب كبير، كما تم صرف مساعدة مقطوعة كمعاش ضطان امرة واحدة فقط، وذلك بتخصيص مبلغ 2 مليار ريال كمقطوعة ظمان.

يتم تخصيص 8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

تخصيص 2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها ، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444. تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

متى موعد نزول مساعدة مقطوعة الضمان

دائما ما يتردد التساؤل عن متى موعد عودة نزول وصرف وإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، إلا أنه مع انطلاق منصة عبر الدعم والحماية الاجتماعية الجديد، والذي أحدث نقلة نوعية في نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي المطور مظلة اجتماعية هدفها توفير الحماية الاجتماعي لجميع الفئات المُستحقة لدعم حكومة المملكة، خاصة بعدما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلان الشروط والضوابط الجديدة التي ستضم جميع تلك الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن مقطوعة الضمان الاجتماعي ما زالت محل أمل الكثيرين من مواطني ومواطنات المملكة، حيث كانت تعين الأسر الفقيرة على توفير حياة كريمة لأبنائها.

هل تنزل المساعدة المقطوعة؟ استعلام “برقم الطلب – الهوية”

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال مقطوعة الضمان “المساعدة المقطوعة” وكان هناك أمل يحدوا فئات عديدة بعودتها، وكما تعود المواطن السعودي صدور مكرمة ملكية مقطوعة للمحتاجين والأشد حاجة، لذلك دائما ما نجد عمليات بحثية عن أخبار المساعدات المقطوعة على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، حيث يتوقع البعض عودة صرف ونزول المساعدة المقطوعة من جديد.

منصة تسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة الجديدة ١٤٤٣

ويجب الإشارة هنا إلى ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت عن الانتقال للخدمات الإكترونية التي تقدمها الوزارة إلى رابط جديد للتسجيل والاستعلام، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات جديدة لمستفيدي الوزارة من المحتاجين والأشد حاجة من عديمي الدخل الشهري أو ممن لديهم رواتب لا تكفيهم لأساسيات الحياة، وتشمل مظلة الحماية الاجتماعية الجدية فئات عديدة من كبار السن والمطلقات والأرامل التي تعول أيتام، وأصحاب التأهيل الشامل أيضا، ويكون مستفيدي المقطوعة ضمن مستفيدي الوزارة ويكون عليهم التسجيل الإلكتروني على الرابط الجديد.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق نظام الضمان الاجتماعي المطور

ويجب الإشارة إلى أن الحكومة السعودية قد قامت بتوفير وإعداد برامج تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أفراد الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي المطور، وتعمل تلك البرامج التدريبية على إعداد مواطني المملكة القادرين على العمل لوظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها من خلال البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة.

طريقة التسجيل وتقديم طلب المساعدة المقطوعة

يجب التسجيل أولا على “رابط المنصة الوطنية الموحدة “النفاذ الوطني الموحد“، أو “موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.

الضغط على الخدمات الإلكترونية والحصول على رقم سري.

التسجيل في “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

إدخال الرقم المدني والرقم السري.

اختيار التقديم في خدمة طلب معاش أو طلب المساعدات المقطوعة.

استكمال الخطوات بالبيانات الشخصية المطلوبة ورقم الإيبان البنكي.

خطوات الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة (مقطوعة الضمان)

ويجب الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحويل الخدمات الإلكترونية الخاصة بمنظومة الدعم السعودي إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور الجديد، وبذلك سيكون التسجيل والتقديم على المساعدة المقطوعة في حال عودتها على المنصة الجديدة sbis.hrsd.gov.sa، وذلك في إطار حرص الوزارة على شمولية نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور والذي تم انطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، كما سيتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم السجيل المدني من خلال المنصة الحديدة أيضاً.

موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور والقديم لهذا الشهر

وتعتبر المساعدات المالية ضرورية لاستمرارية معيشة بعض المواطنين حياتياً، ولم تكتفي وزارة الموارد البشرية بتقديم المساعدة المالية فقط، ولكم حسب برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أصبح هدف وزارة الموارد البشرية تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع مُنتج بدلا من مجتمع ينتظر أن تقدم له مساعدة مالية.

وبناء على ما تم استعرضاه سابقا، نستنتج أن المساعدات المقطوعة قد توقفت منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وبعد تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وانتقال خدمة الضمان الاجتماعي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي على إثرها توقف أيضا رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، إلا أن الآمال ما زالت معقودة لدى مستفيدي الضمان بعودة المساعدات المقطوعة بشروط جديدة وفي ثوباً جديد.