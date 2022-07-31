الان الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم دفعة اغسطس من موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم الان نستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع حدة البحث على جوجل وراء التعرف على كافة التفاصيل المطروحة حيال صرف قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي المطور فى ظل بدء العد التنازلي على صرف مستحقات دفعة شهر محرم الخاصة بشهر أغسطس على شكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

أكدت وزارة الموارد والتنمية البشرية على ان يكون صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الاول من أغسطس هو الموعد الرسمي لبدء عمليات صرف الضمان الاجتماعي المطور حيث أكدت الوزارة على ان يكون اليوم الاول من اغسطس هو الموعد الرسمي لبدء صرف مستحقات شهر محرم بعدما حددت وزارة الموارد والتنمية البشرية موعداً ثابتاً شهرياً تبدأ في وزارة الموارد على صرف رواتب المستفيدين فى الضمان الاجتماعي المطور وهو اليوم الاول من كل شهر ميلادي، على ان يصبح بامكان جميع المستفيدين الان اجراء الاستعلام عن قبول الضمان الاجتماعي المطور فقط برقم الهوية على شكل الكتروني من خلال موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الرسمي على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

جميع المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم إجراء الاستعلام عن تلك المعاشات وذلك فور الدخول على موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية واتباع الخطوات التالية:-