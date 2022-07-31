التقويم الدراسي 1444هـ || موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 2023 للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني

موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 2023 هو أكثر ما يهتم به عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا خلال الأيام الأخيرة عن التفاصيل الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد في السعودية والذي ينظم سير بداية العام الجديد، التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل :موعد عودة المدارس في السعودية بالعام الدراسي الجديد 2022/2023 وكذلك ينظم كافة الفصول الدراسية وسير الامتحانات كذلك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022/1444 في جميع المراحل الدراسية المختلفة وتفاصيل التقويم الدراسي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 2023

كشفت وزارة التعليم السعودية رسميا عن الموعد الخاص ببداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 1444، حيث نجد أن مواعيد بداية الدراسة تختلف بشكل كبير بالنسبة للطلاب والكادر التعليمي والكادر الإداري، وقد جاءت المواعيد المعلنة والمحددة رسميا على النحو التالي.

من المقرر أن يكون بداية دوام الكادر الإداري في جميع المدارس المختلفة والقطاعات التعليمية في السعودية بداية من يوم الاثنين الموافق 22 من شهر أغسطس عام 2022، والذي يوافق يوم 24 من شهر محرم سنة 1443 هجريا.

كما يكون دوام المعلمون والمعلمات والطلاب في جميع المدارس كذلك في المملكة العربية السعودية سواء الحكومية أو الخاصة، بداية من يوم الأحد الموافق يوم 28 من شهر أغسطس عام 2022، والذي يوافق يوم 1 من شهر صفر سنة 1443.

التقويم الدراسي الجديد 1444/2023 في السعودية

وقد أعلنت الحكومة السعودية رسميا تفاصيل التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي 1444، الذي يعمل على تنظيم سير الدراسة لجميع الفصول الدراسية الثلاثة بالنظام الجديد المتبع رسميا، وقد جاءت عدد أيام الدراسة على مدار العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية على النحو التالي.