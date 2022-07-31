ما هو موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022؟ حساب المواطن يُجيب

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عمر شويل - جدة تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال البرامج الدعمية، فيما يتنظر الملايين موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022م، الذي يعلن عنها برنامج حساب المواطن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لمساعدة الأسرة المحتاجة، سيما في ظل التوسعات الاقتصادية للحكومة والتي أثرت على الدخل بالنسبة لهذه الفئات.
موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022
وأعلن برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022م، التي يحصل من خلالها المستحقون للصرف على الراتب الشهري المخصص لهم، عبر حساباتهم الخاصة في البنوك، إذ من المقرر أن يجري وضع هذه الدفعة يوم الأربعاء 12 محرم 1444هـ، الموافق 10 أغسطس وهو اليوم الذي تضع فيه وزارة الموارد البشرية هذا الدعم في حسابات المستحقين.
وإذا صادف يوم الصرف إجازة يوم الجمعة الأسبوعية يجري تقديم يوم الصرف لليوم التاسع من الشهر الميلادي، أي يوم الخميس، أما إذا صادف يوم الصرف إجازة يوم السبت، يجري تأخير يوم الصرف إلى اليوم الحادي عشر وهو يوم الأحد.
حساب المواطن يحدد الشخص المستقل المستحق للدعم
وحدد برنامج حساب المواطن الشخص المستقل المستحق للدعم الشهري، وهو كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به، وهو الشخص غير المتزوج ذكر أو أنثى، سواء أعزب أو مطلق أو أرمل، وليس لديه تابعين أو معالين، وبالنسبة لمستقل المسكن، فلا بد من توفير عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، وصك ملكية للسكن، ومشهد إثبات سكن حكومي، خاص أو جامعي، أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.
قنوات التواصل مع برنامج حساب المواطن
وأعلن برنامج حساب المواطن 4 قنوات رئيسية للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء في البرنامج والسؤال عن مواعيد الدفعات وغير ذلك من استفسارات، وهي كالتالي:
- البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويمكن التواصل من خلالها على مدار الساعة.
- أو مركز الاتصال على الرقم (19912)، من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً.
- كما يمكن التواصل من خلال خدمة المستفيدين، (@citizen_care)، وذلك يوميا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.
- ومن الممكن التواصل من خلال خدمة (صوتك مسموع)، على مدار الساعة.
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