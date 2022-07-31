هل توجد تعديلات جديدة؟ وزارة التعليم في السعودية تحسم الجدل بشأن التقويم الدراسي للعام الجديد 1444

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عمر شويل - جدة المناسبة اليوم تاريخ المناسبة بالهجري تاريخ المناسبة بالميلادي بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21 محرم عام 1444هـ 28 أغسطس عام 2022م إجازة اليوم الوطني يوم الأربعاء – يوم الخميس 25 – 26 صفر عام 1444هـ 21 – 22 سبتمبر 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد – يوم الاثنين 20 – 21 ربيع الأول عام 1444هـ 16 – 17 أكتوبر عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة مع يوم الخميس 16 ربيع الآخر عام 1444هـ 10 نوفمبر عام 2022م بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الآخر عام 1444هـ 24 نوفمبر عام 2022م بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى عام 1444هـ 4 ديسمبر عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24 جمادى الأولى عام 1444هـ 18 ديسمبر عام 2022م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد – يوم الاثنين 22 – 23 جمادى الآخرة عام 1444هـ 15 – 16 يناير عام 2023م إجازة يوم التأسيس يوم الأربعاء- يوم الخميس 2 – 3 شعبان عام 1444هـ 22 – 23 فبراير عام 2023م بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان عام 1444هـ 2 مارس عام 2023م بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان عام 1444هـ 12 مارس عام 2023م بداية إجازة عيد الفطر نهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان عام 1444هـ 13 أبريل عام 2023م بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 شوال عام 1444هـ 26 أبريل عام 2023م إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد – يوم الاثنين 10 – 11 ذي القعدة عام 1444هـ 28 – 29 مايو عام 2023م

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