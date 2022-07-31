تقسيط هيونداي سوناتا 2021 تصميم درامي مبالغ فيه بـ600 ريال شهريًا

تلفت سيارة هيونداي سوناتا 2021 الانتباه بشكل كبير عند مقارنة سيارات السيدان العائلية. يتضمن تصميمها الدرامي أبعادًا مبالغًا فيها، وشبكة أمامية بارزة. مع خطوط من الزخارف الساطعة تتدفق على طول الرفارف الأمامية. هذا الأمر يتواصل في المصابيح الأمامية لإنشاء ما يسميه المصممون توقيع الإضاءة. وفي الداخل ، تتباهى سوناتا بمساحة واسعة وجذابة مليئة بميزات راقية. على الرغم من أن سوناتا ليست سريعة للغاية، إلا أنها تحتوي على ثلاث مجموعات من المحركات الفعالة. بما في ذلك الخيار الهجين الذي يتمتع بتصنيفات أعلى للاقتصاد في استهلاك الوقود مقارنة مه تويوتا كامري الهجينة. ومع ذلك، فإن Hyundai لا تهتم بالأرقام بقدر ما تهتم بالقيمة، وذلك بفضل أسعارها المعقولة والكمية الرائعة من المحتوى التي ساعدتها في كسب ثقة المستهلكين.

مواصفات هيونداي سوناتا 2021

تختلف مواصفات هيونداي سوناتا بحسب الفئة أو الطراز. تحاول هيونداي دائما أن توفر خيارات وبدائل متعددة. كل خيار أو طراز يتضمن مغريات تجعله الأفضل بالنسبة لفئة من الناس. هناك عدة فئات من سوناتا 2021 وهي سوناتا SEL وSEL بلس وليمتيد. أما الوافد الجديد والأفضل بين طرز سوناتا فهو سوناتا N Line . يوجد أكثر من طراز من المحركات؛ أولها المحرك التوربيني سعة 1.6 لتر وأعلاها المحرك التوربيني سعة 2.5 لتر . هذا التنوع الكبير في المحركات يتبعه تنوع أخر في القوة الحصانية. ففي حين ينتج المحرك الأول 180 حصانًا من القوة؛ تصل قوة محرك سوناتا N Line إلى 290 حصانًا. أما معدل التسارع فيصل إلى 7.3 ثانية للانتقال من وضع الثبات حتى 100 كلم في الساعة.

سعر سوناتا 2021

بدأ سعر سوناتا في التراجع مع الحديث عن سوناتا 2023 وقبلها سوناتا 2022 لكن في جميع الأحوال فإن السعر متغير تابع للمواصفات. فكلما تقدمنا في فئات سوناتا من حيث المواصفات زاد السعر بطبيعة الحال. لكن بشكل عام فإن أول فئة تبدأ في سعر 90 ألف ريال. وهو قريب من سعر هيونداي سوناتا سمارت 2022 وكذلك أقل من سعر هيونداي سوناتا سمارت 2023 الذي يبدأ مع 95 ألف ريال غير شامل الضريبة.

تقسيط سوناتا 600 ريال

يمكن تقسيط سوناتا بـ600 ريال على 24 شهرًا. في هذه الحالة سوف تدفع نصف الثمن نقدًا عند بداية التمويل. وفي نهاية المدة بعد 24 شهرًا تستكمل الدفعة الأخيرة. هذا النظام ربما يكون غير مألوف في التقسيط لكنه أفضل الأنظمة لتفادي زيادة السعر بشكل كبير عند التقسيط.