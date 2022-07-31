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عمر شويل - جدة أسعار فلافل البيك في السعودية 2022 .. تميزت مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية بفروعها بكل مدن ومحافظات المملكة بكل الأصناف المختلفة والجديدة التي تناسب جميع الأذواق مع نغيير الوجبات وشهرة الأطباق الجديدة تسعى سلسلة المطاعم إلى تقديم كل ما هو جديد وكل ما يخص المواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك في فروع دول الخليج لتقديم وجبات سريعة تعجب الكثيرين من عملائها وقدمت مؤخرًا الفلافل بوصفات وطرق جميلة وشهية ومذاق لذيذ يجعل الجميع يقبل عليها.

أسعار فلافل البيك في السعودية 2022

والجدير بالذكر أن السلسلة الكبرى لمطاعم وجبات البيك تشتهر بتقديم الدجاج والمأكولات البحرية والوجبات والسندوتشات السريعة.

بطريقة ممتازة وحققت الكثير من النجاحات في أنحاء السعودية والدول العربية وتسعى السلسلة إلى تجديد الوجبات والأصناف.

وكل ما هو جديد ليحظى على رضا العملاء ولمحبي الأكلات سواء اللحوم أو النباتية.

وتعد الفلافل أو الطعمية المصرية من أحدث الأكلات والأطعمة الجديدة التي تم إضافتها من قبل سلسلة مطاعم البيك السعودية.

من أجل شعبية تلك الوجبة الشعبية الكبيرة فهي اختيار مثالي للأكلات النباتية بجانب الشعبية.

فالعديد تعود على الإفطار بهذه الوجبة الشهيرة لتغيير العادة التي يسير عليها كروتين يومي.

وكافة الوجبات الخاصة بالبيك لها طعم ومذاق خاص بخلطات سحرية لا يعلمها إلا مسؤولي المطعم وكذلك الفلافل بألذ وأشهى طعم يمكنك تناوله.

ووجبة الفلافل تتكون من خمسة قطع مقرمشة مع الصلصة الخاصة بهم بطحينة .

وكذلك يمكن الحصول عليها بمذاق عادي أو حتى لمحبي الطعم الحراق أما ساندوتش الفلافل فهو مثالي كوجبة تتناولها بالإفطار.

حيث يتم يصنع من الخبز العربي الطازج والذي يتم حصوه بفلافل البيك ويتم خلصها بالخلطة المميزة بصلصة الطحينة.

وكذلك الحمص والمخلل والبطاطس المقلية الخفيفة أو الهشة وكل ذلك أيضًا مع خيارات مذاق عادي أو حراق حسب حاجة الفرد .

ويوفر المنيو فلافل شبيه بالسناكس ولكن أكبر قليلًا فتتكون من 10 قطع مع الفلافل و2 قطع من الصلصة الطحينية.

وتتراوح أسعارها ما بين 6 ريال للقطع العادية ذات ال10 قطع بينما تصل إلى 9.5 ريال سعودي لوجبة الحراق ذات ال 10 قطع.