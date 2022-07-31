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عمر شويل - جدة تقديم عقد إيجار لحساب المواطن السعودي محل اهتمام الكثير .. بعض المواطنين يتساءلون عن المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وهل يجب تقديم عقد الإيجار الإلكتروني الذي يخص الزوج في البرنامج وقد وضح برنامج دعم حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي والموقع الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر وأكد البرنامج أنه لا يفرض البرنامج على المتزوج أو المستفيد من دعم برنامج حساب المواطن وأن يقوم بتوفر أو إدراج عقد الإيجار الإلكتروني الخاص به وجاء التوضيح من قبل البرنامج للرد على تساؤل المواطنين السعوديين بشأن هذا الاستفسار.

تقديم عقد إيجار لحساب المواطن

وإذا كنت لا تعرف برنامج حساب المواطن فهو برنامج مخصص من خادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية .

من أجل تقديم المساعدة للمقبلين على الزواج والمستحقين للدعم من أجل مساعدتهم لمواجهة صعوبات الحياة .

وقد أعلن برنامج حساب المواطن السعودي أنه قد تم إضافة مبلغ الإيداع الخاص لكل مستفيد والخاص بدعم شهر يوليو.

للذين اكتملت طلباتهم وقد تم الموافقة عليهم من قبل البرنامج والمستحقين وفق المعايير التي وضعتها الحكومة لصرف الدفعة السادسة والخمسين .

وذلك تبعًا لقرار إعادة التسجيل مرة ثانية في دعم المخصص من برنامج حساب المواطن وفق الضوابط الجديدة الصادرة.

وفق توجيهات أمير المملكة العربية السعودية فيتم صرف دعم إضافي يصل إلى ثمانية مليار ريال سعودي حتى نهاية 2022.

ويعد حساب المواطن السعودي هو من أهم البرامج المالية للدعم الإضافي للبرامج الخدمية التي تقوم برعاية الفئات.

منها دعم الضمان الاجتماعي وصغار الماشية وبرنامج حساب مواطن ضمن السخاء والعطاء المعطى من الملك لمراعاة المواطنين والمواطنات .

وتقديم يد العون لهم بهدف رفع الحالة المعيشية لهم ومحاربة أيضًا الغلاء العالمي .