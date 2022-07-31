نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تجيب حقيقة نقصان رواتب الضمان الاجتماعى لهذا الشهر وموعد الايداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة إيداع مبالغ الدفعات في حساب المستفيدين الخاص بهم ولهذا أوضحت الوزارة أن هناك نقصان في الرواتب عن رواتب الشهر الماضي ولهذا سوف نعمل على توضيح سبب نقصان الروابت لهذا الشهر .

سبب نقص راتب الضمان الاجتماعي

ترتفع عمليات البحث بشكل كبير من قبل المستفيدين من البرنامج حول موعد صرف الرواتب للشهر الجديد والذي من المتوقع أن يكون خلال الساعات الأولى من اليوم الأول من شهر أغسطس 2022 وهو الميعاد الذي تم تحديده من قبل وزارة الموارد البشرية للإيداع للمستفيدين ومن جانبها كشفت الوزارة أن هناك نقصان في رواتب هذا الشهر وهو الأمر الذي يشغل بال العديد من المستفيدين

حقيقة نقص رواتب دفعة أغسطس

من الجدير بالإشارة إلى أن الراتب لن ينقص حيث إنه سوف يتم صرف الراتب الأساسي فقط كون أن دفعة شهر يوليو 2022 كانت متضمنة المكرمة الملكية التي أقرها صاحب المقام السامي خادم الحرمين الشريفين من أجل مساعدة الأسرة المحتاجة قبيل عيد الأضحى المبارك وهو الأمر الذي كان لمدة شهر واحد فقط ولهذا سوف تعود الرواتب كما هي في أغسطس 2022 حيث يصرف الأساسي فقط .

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور

هناك تدرج في رواتب الضمان الاجتماعي وسلم رواتب الضمان وذلك على اختلاف عدد الأفراد في الأسرة الواحدة حيث أوضحت الوزارة حيث يبدأ الدعم من مبلغ 1100 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي وذلك للأسرة من 9 إلى 15 فرد وذلك وفقا للطلب المقدم للحصول على نتائج الأهلية .

الاستعلام عن قبول الأهلية

وبعد أن قمنا بتوضيح الأسباب التي سوف تؤدي إلى نقصان رواتب الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد الإعلان عن نتائج الأهلية الخاص بهم حيث عندما يتم الموافقة وقبول أهليتك يكون ذلك بمثابة الموفقة على طلب الحصول على الدعم وتستطيع الاستعلام عن هذا الأمر من خلال الخطوات الآتية :-