برلمانى روسى: قرار كييف إجلاء سكان دونيتسك خدعة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال شيريميت لوكالة "نوفوستى" إن "المحتالين السياسيين فى كييف قرروا تدبير خدعة جديدة، حيث سيستدرجون السكان من دونباس، عبر خلق ظروف لا تطاق للحياة، ثم سيختبئون وراءهم، ويرسلونهم إلى الجبهة قسرا".

وطالب نظام كييف بالكف عن "ذرف دموع التماسيح" على سكان دونباس، مشيرا إلى ان "كييف فعلت وتفعل كل شيء لتحويل دونباس إلى أرض محروقة، ولولا روسيا، لكانت خططها قد توجت بالنجاح منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن كل ما يمكن لنظام زيلينسكى فعله الآن هو سحب قواته وإنهاء الاحتلال ومحاولات العدوان على دونباس.

وأكد شيريميت أن روسيا لن تترك سكان دونباس وجها لوجه مع المشاكل، وستعيد إمدادات الغاز والكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة.