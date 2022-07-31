رقمنة شاملة لجميع الخدمات الحكومية في الاردن عام 2025

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إننا نريد الوصول إلى خدمات حكومية تركز على احتياجات المواطنين اليومية، مبينا أن الخدمات تقسم إلى رقمية ومكانية. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد على هامش إطلاق خارطة تحديث القطاع العام، أننا سنصل إلى خدمات حكومية متكاملة ومترابطة ورقمنة شاملة لجميع الخدمات في العام 2025.

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