رابط moe.gov.eg للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول ادبي وعلمي من موقع وزارة التربية والتعليم كل المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول الان نقدمه لطلاب ادبي وعلمي فى جميع المحافظات المصرية بعد الاشارة التي اكد عليها معالي وزير التربية والتعليم السيد الدكتور طارق شوقي على ان نتائج ستعلن بكل شعابها فى الايام القليلة المقبلة بالاسم الرباعي ورقم الجلوس لذا الان نتابع مع حضراتكم عبر السطور التالية عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات وكيفية الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول

الجميع حالياً فى حالة من الترقب والقلق حول ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول، حيث يستعد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على اعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة الذي أكد حوله على ان يكون فى نهاية الاسبوع الاول من شهر اغسطس على ان ينفي معاليه على ان يكون اعلان نتيجة الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الاول من أغسطس، حيث انتشرت مجموعة كبيرة من الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعي على ان تعلن نتيجة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق اليوم الثاني من أغسطس لينفي على هذا الأساس معالي الدكتور طارق شوقي جميع تلك الاخبار مؤكداً على ان نتائج تعلن فى نهاية الاسبوع القادم رسمياً على مستوى جميع المحافظات المصرية، فى هذا السياق اشار معالي على ان نسبة نجاح الطلاب ستكون مبشرة نسبتاً دون إعلان أي نسبة محددة متعلقة حول نسبة نجاح الطلاب هذا العام، على ان يؤكد فى نهاية تصريحاته معاليه على ان الأعمال الخاصة بالتصحيح والرصد تخضع لتأمين متكامل ضد أي نوع من الاختراقات قبل إعلان ظهور نتائج الطلاب الذي سيكون فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

نعرض لكم بالخطوات الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة جميع المحافظات المصرية على النحو التالي:-