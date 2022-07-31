نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق دفع المخالفات المرورية الشارقة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع المخالفات المرورية الشارقة مع التطور الواقع في اغلب دول العالم والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الحياة العامة كان توجيه الحكومات للاعتماد علي شبكة الإنترنت الدولية في تسهيل كافة التعاملات الخاصة بالأفراد وتوفير لما لها من مزايا عديدة، وسوف نقوم معكم بعرض الكثير من التفاصيل الخاصة ب دفع المخالفات المرورية فتابعونا.

المخالفات المرورية بالشارقة 2022

يستطيع أي مواطن بالمملكة العربية السعودية سواء كان من مواطني المملكة أو من المقيمين أو الوافدين أو المغتربين، والذي يستلزم تواجدهم بالمملكة للعمل أو الدراسة سهلة دفع المخالفات المرورية المسجلة عليهم بكل سهوله من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالمخالفات والمرتبط بوزارة الداخلية بالإمارات، يوفر الدخول علي شبكة الإنترنت وتنفيذ كافة المعاملات منع التزاحم الذي كانت تشهده المصالح الحكومية بالمملكة قديما، وحرصا علي وقت وجهد المواطن مع تحصيل رسوم المخالفات في موعدها المحدد من قبل الجهة المختصة

الخطوات دفع المخالفات المرورية الشارقة

من خلال مجموعه من الخطوات البسيطة يستطيع أي مواطن بالشارقة دفع مخالفاته المرورية المسجلة عليه في وقتها المحدد والخطوات المتبعة هي :

زيارة موقع البوابة الاتحادية للمركبات

الانتقال إلي الصفحة الرئيسية واختيار خيار “دفع المخالفات المرورية

النقر علي الخدمات الإلكترونية بالموقع ويتوافر بها كل المعلومات الخاصة بالمخالفات وهي ( رقم اللوحة – الرقم المروري للشخص – رخصته)

عند النقر علي الاختيار المناسب يتم تسجيل الرقم والتأكد من دقته وانه مسجل بصورة صحيحة.

يتم الانتقال في هذه الخطوة لصفحة المخالفات المستحقة بكل التفاصيل الخاصة بها والمسجلة علي المواطن.

يتوافر للمواطن دفع المخالفة المستحقة بالعديد من طرق الدفع المناسبة له ومنها استخدام البطاقة الائتمانية.

الانتظار بعد ذلك للحصول علي رسالة الدفع المستحقة عن المخالفة.

تطبيق وزارة الداخلية لدفع المخالفات المرورية بالشارقة

إن لوزارة الداخلية بالإمارات دورا كبير في توفير كافة الخدمات التي تسهل علي المواطنين تعاملاتهم وكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية من خلال توفيرها إلكترونيا حيث أطلقت الوزارة تطبيق لدفع المخالفات بالشارقة ويتم الاستفادة من خدمات التطبيق من خلال :

يتم إنزال التطبيق علي الهاتف المحمول بصورة مجانية

يتم تسجيل الدخول علي التطبيق، وإنشاء حساب جديد عليه ثم الانتقال إلى عدد من الاختيار واختيار أمر المرور للشخص صاحب التطبيق.

اختيار الملف المروري الخاص بالشخص والذي يتوافر عليه كافة البيانات الخاصة به.

يتم تسديد قيمة المخالفة الموقعة علي الشخص من خلال كتابة بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بالشخص.

دفع المخالفات المرورية عبر موقع البلدية

هذا الموقع الخاص ببلدية الشارقة وسيلة اخزي تتوافر للمواطن لدفع مخالفته المرورية من خلال الخطوات التالية :

زيارة الموقع الإلكترونية لبلدية الشارقة والانتقال إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية بالموقع.

اختيار خيار ” التقديم علي الخدمة”.

اختيار الطريقة المناسبة للاستعلام عن المخالفة سواء ” رقم اللوحة – الرقم المروري – رقم الرخصة “

كتابة بيانات بطاقة الائتمان لاستكمال عملية الدفع ووصول رسالة بتأكيد الدفع.

أماكن اخري لدفع المخالفات المرورية الشارقة

الذهاب إلي منطقة المناخ والتوجه إلي المكتب الرئيسي بالشارقة.

المنطقة الصناعية الخامسة بالشارقة ودفع المخالفة بالإدارة المختصة بها.

مركز خدمات ألخالديه مكان اخز بديل لدفع المخالفات.

الذهاب إلي شارع الشيخ محمد بن زايد به قريه تسجيل المخالفات.

وبهذا نكون قد قمنا بعرض كافة الطرق الخاصة بدفع المخالفات المرورية الشارقة حتى يمكن سدادها في موعدها دون وقوع غرامات علي قائدي المركبات.