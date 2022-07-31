ترامب يهاجم عرض بايدن لتبادل السجناء مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال ترامب فى لقاء صحفى مساء السبت إنه لا يعتقد أن الصفقة التى يعكف عليها بايدن جيدة للغاية.

ويسعى الرئيس بايدن لإجراء عملية تبادل سجناء، سيجرى بموجبها تبادل تاجر الأسلحة الروسى،فيكتور بوت، المحبوس فى أميركا، مقابل نجمة كرة السلة الأميركية بريتنى غراينر ومواطنها السابق بول ويلان المتهم بالتجسس فى روسيا.

ووصف ترامب تاجر الأسلحة، الذى كان ضابطا فى القوات السوفيتية السابقة، بأنه "تاجر الموت".

وأضاف الرئيس الأميركى السابق أن اللاعبة تعلم أنه ليس بوسعك أن تذهب إلى هناك (روسيا) وأنت محمل بالمخدرات"، مشيرا إلى أنها اعترفت "حتى بدون ضغط كبير" من جانب الروس، لذلك "لا تبدو الصفقة جيدة للغاية"، خاصة أن المقابل كان واحدا من أسوأ الأشخاص فى العالم"، فى إشارة إلى تاجر الأسلحة الروسى.

وتم إيداع غرينر، لاعبة فريق فينكس ميركورى، السجن منذ وصولها إلى مطار تشيريميتيفو فى موسكو فى فبراير حيث أوقفت وبحوزتها، وفق لائحة الاتهام، عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة بزيت القنب.

وتواجه عقوبة بالسجن يمكن أن تصل إلى عشر سنوات.

أما ويلان الذى كان مسؤولا أمنيا فى شركة لقطع غيار السيارات وأحد عناصر مشاة البحرية السابقين، فاعتقلته موسكو فى ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك مواد حسّاسة، وأدين بالتجسس فى يونيو 2020 وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

فى المقابل، يمضى بوت حكما بالسجن 25 عاما فى الولايات المتحدة، التى تسلمته من تايلاند عام 2010، بعد عملية خاصة أجرتها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية قبل عامين.

ومن أجل التمهيد للصفقة، أجرى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن محادثات مع نظيره الروسى، سيرغى لافروف، الجمعة.

وقال بلينكن إنه أجرى محادثات "صريحة" مع لافروف، وحضه على قبول عرض الولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء.

وكان البلدان قد أجريا صفقة تبادل سجناء فى أبريل الماضى.